شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعافى المجتمع تماما من الآثار النفسية لكورونا؟.. استشاري نفسي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. أحمد الهادي أستاذ مشارك واستشاري الطب والعلاج النفسي، أن مجتمع المملكة لم يتعاف تماما من فيروس كورونا.

وقال خلال استضافته ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية : “نفسيا لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة التعافي إلى الآن، مؤكدا أن الوضع حاليا أفضل من السابق.

وتابع الهادي أن جمعية شارك للأبحاث الصحية، لديهم مقياس لقياس مستويات الاكتئاب والقلق كل 3 شهور، وأرى المعدل ينزل تدريجيا، ولكن الوضع أفضل من السابق ولله الحمد.