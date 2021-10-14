شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بسارق المركبات الـ 10 في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.
وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له، بأن المتهم ارتكب أيضًا عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وجرى ايقافه واتخذت بحقه الاجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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