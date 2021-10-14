شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت الدفاعات الجوية عن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

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