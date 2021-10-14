شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. خطأ فادح كاد أن يتسبب في كارثة على طريق سريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق خطأ فادحا من قائد مركبة، حيث انحرف فجأة عن مساره على الطريق.

وأظهر المقطع محاولة قائد المركبة في الخلف تفادي السيارة التي أمامه في اللحظة الأخيرة ،وكاد أن ينقلب بمركبته حيث انحرفت مركبته بمقدار 360 درجة لتفادي الاصطدام.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد المرور والالتزام بالمسار المحدد على الطريق لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.