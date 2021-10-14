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قيس سعيد يعلن سحب جواز السفر الدبلوماسي من الذين طالبوا الغرب بالتدخل في تونس... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن من يفعل ذلك يعد من أعداء تونس لأنه يذهب إلى الخارج من أجل الإضرار بمصالح البلاد.

وأضاف أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها الداخلية.

وتابع "نعرف جميعا إمكانياتنا وحجمنا ولكن لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية".

© AFP 2021 / KAREN BLEIER

وأشار إلى أن قضية الشعب التونسي ليست قضية دولية حتى يتدخل فيها آخرون، مؤكدا أن من يتآمر عليها في الخارج يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

كما طالب سعيد وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية.

يذكر أن انتقادات كثيرة قد تعرض لها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بسبب كلمة له باللغة الفرنسية في تجمع للجالية التونسية في باريس، حيث نقل البعض عنه دعوته لفرنسا بالوقوف إلى جانب التونسيين في محنتهم، مفسرين ذلك أنه دعوة للتدخل في الشأن التونسي.

ووصلت الانتقادات إلى الحد الذي طالبت معه نقابة السلك الدبلوماسي التونسية رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، بضرورة سحب جواز السفر الدبلوماسي من منصف المرزوقي بوصفه كان رئيسا سابقا لتونس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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