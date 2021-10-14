شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 150 عنصراً حوثياً وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح التحالف بحسب “الإخبارية عاجل”، أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، بينما تجاوزت الخسائر البشرية مقتـل 150 عنصراً إرهابياَ. وأشار إلى أنه يعمل مع شركائه الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية.

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