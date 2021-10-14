مصر تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بيروت وتدعو إلى ضبط النفس

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية، اليوم الخميس، تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.

وطالبت مصر الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة بالاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

كما دعت مصر كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في بيان اليوم، وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن 6 وعدد الجرحى 32 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

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