نائب عن حزب القوات اللبنانية يعلق على اشتباكات الطيونة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "من هنا ننادي بضرورة انتفاء أي حجة لوجود سلاح خارج سلاح الدولة، ولا يوجد سوى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تستطيع أن تضبط الوضع".

وتساءل سعد قائلاً: "أريد أن أسأل تحديداً الذين قاموا بهذه العراضة لأنها ليست تظاهرة سلمية من السلاح الذي ظهر، من الذي فكر به؟ بأن يقوم بما يريد القيام به وأن لا يكون هناك ردات فعل من الأهالي؟".

وشدد على أن الأمور متروكة بيد القوى الأمنية والجيش اللبناني، ومن غير الطبيعي استباحة الدولة بهذه الطريقة والاستخفاف بالمؤسسات.

كما أشار سعد إلى أنه "من المعيب اليوم أن يعلق على مسار التحقيق قبل أن يعلم ما هي المعطيات وما هو القرار الذي سيتخذ، هذا الأداء سيؤدي إلى أماكن لا يريد أحد الذهاب إليها".،مضيفاً: "أتمنى على السيد حسن نصر الله والثنائي الشيعي وكل المشاركين بهذه العراضة من 8 آذار أن ينتبهوا حفاظاً على السلم الأهلي ويهمني كثيراً أن أعرف رأي رئيس "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية بهذا الموضوع وهل يقبلون بالمشهد الذي حدث اليوم".

وتمنى النائب اللبناني أن تتوقف الاشتباكات وأن يسيطر الجيش والقوى الأمنية على كل المنطقة وأن يمنع وجود أي مسلح، لافتاً إلى أن أي حكومة في ظل الأكثرية النيابية الحالية سيكون مصيرها الفشل.