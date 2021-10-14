مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أمريكا ستقدم دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت نولاند في تصريحات لها، اليوم الخميس، بأن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا، مشددة على أن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة إنما هو محض "فرقعة إعلامية".

وتأتي تصريحات نولاند بعد يوم ساخن في بيروت العاصمة، إذ أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت مشاهد حصرية رصدتها عدسة وكالة "سبوتنيك" دخول مدرعات ثقيلة تابعة للجيش اللبناني شوارع بيروت، اليوم الخميس، على خلفية الاشتباكات.

وأظهرت المشاهد المباشرة دخول مدرعات عسكرية ثقيلة مدعمة بسيارات عسكرية رباعية من نوع "هامر" مع سيارات الإطفاء، بهدف وقف الاشتباكات في حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد وقوع اشتباكات كثيفة ووقوع ضحايا بين أطراف لبنانية خلال احتجاجات ضد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

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