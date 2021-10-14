السيسي يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتفاق القانوني بشأن سد النهضة الإثيوبي سيحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور جاد في هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة على صعيد التعاون في مجال الدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر.

كما تمت مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ليبيا؛ حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

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