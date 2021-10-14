بيروت... مسلحون يطلقون النار على مبان بقذائف الآر بي جي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المراسل أن أحدى القذائف سقطت على مبنى من ثلاثة طوابق، كان يختبئ فيه صحفيون، وأنه لم يصب أحد بأذى.

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت مشاهد حصرية رصدتها عدسة وكالة "سبوتنيك" دخول مدرعات ثقيلة تابعة للجيش اللبناني شوارع بيروت، اليوم الخميس، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة منذ ساعات.