الملكة رانيا تنشر صورا تجمعها بالشيخة موزا في قطر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصفحة الرسمية للشيخة موزا على موقع "إنستغرام"، لقطات من اللقاء بتعليق جاء فيه: "‎صاحبة السمو تستقبل جلالة الملكة رانيا العبدالله بقصر الرملة اليوم".

من جهتها، نشرت الملكة رانيا العبدالله صورا من اللقاء ذاته عبر صفحتها على "انستغرام" قائلة: "سعدت بلقائي مع سمو الشيخة موزا بنت ناصر اليوم خلال زيارة إلى قطر الشقيقة".

وفي صورة منفصلة نشرت الملكة رانيا صورة مع الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد قائلة بتعليق: "شكراً لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعائلته الكريمة والشعب القطري على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم، وأدعو الله أن تبقى قطر عامرة بالبركة والخير".

وانتشر أمس الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في أحد المطاعم في العاصمة القطرية الدوحة. ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره بعض الإعلاميين في كلا البلدين، لحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة "مشيرب" في وسط مدينة الدوحة.

وتعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، هي أول زيارة له إلى قطر منذ عام 2014، كما أنها أول زيارة لملك الأردن إلى قطر بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى عمّان منذ أكثر من عام.

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