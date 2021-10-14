متى موعد مؤتمر أبل الاستثنائي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أبل عن الموعد والشعار الرسمي لحدثها الاستثنائي المقرر إقامته في أكتوبر الجاري، ومنحته شعار Unleashed.



وبحسب موقع "ناين تو فايف ماك" الحدث الاستثنائي لأبل، سيقام في يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري في الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الرياض، يمثل هذا العام الثاني على التوالي الذي تقيم فيه شركة أبل حدثًا في أكتوبر.

وسيتم بث حدث 18 أكتوبر مباشرة عبر موقع أبل على الويب وقناة الشركة على YouTube وعبر تطبيق Apple TV على iPhone و iPad و Mac و Apple TV.

وبخلاف مؤتمرها الأساسي الذي يعقد في الخريف من كل عام، كانت شركة أبل تفاجئ عملائها بحدث آخر يقام في أكتوبر ولكن بشكل متقطع.

وفيما يلي ما يمكن أن تكشف عنه بعد حزمة أجهزتها الجديدة التي سبق وطرحتها في سبتمبر الماضي.

M1X MacBook Pro

وذكر الموقع في البداية أن أبرز الأجهزة التي قد يتم الكشف عنها في حدث أبل القادم، الطراز الجديد من حاسوب MacBook Pro الذي قد يأتي بمسمى MacBook، بقياس 14 بوصة و16 بوصة وبمعالج “M1X”.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الجهاز بشريحة M1X، التي ستحتوي على ثمانية نوى عالية الأداء واثنتين من الأنوية عالية الكفاءة، ومتاحة إما في 16 أو 32 أنوية أساسيًا للرسومات.

ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجهاز ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، مقارنةً بشريحة M1 الحالية التي تقتصر على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

Mac mini Pro

من تحديثات Mac الجديدة التي تعمل أبل عليها أيضا، وفقًا للتقارير جهاز Mac mini الجديد الذي سيحتوي على مواصفات مماثلة لـ M1X MacBook Pro مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت ووحدة معالجة مركزية ذات 10 نوى و16 أو 32 نواة للرسومات.

macOS Monterey

من ضمن الإصدارات المرتقبة من أبل أيضا، نظام التشغيل لأجهزة أبل الكبيرة macOS Monterey، ومن المحتمل أن تعلن أبل رسميًا عن تاريخ إصدار macOS Monterey جنبًا إلى جنب مع أجهزة Mac الجديدة هذا الشهر.

ويتضمن macOS Monterey مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة مثل Safari الجديد كليًا وAirPlay على Mac وتحسينات SharePlay و FaceTime وغير ذلك الكثير.

AirPods 3

وكانت شائعات قد ترددت حول AirPods 3 منذ أكثر من عام وقد يعلن عنها أخيرا خلال حدث أبل المرتقب، وستتميز AirPods 3 بتصميم مشابه لـ AirPods Pro، مع سيقان أقصر وتصميم أذن أكثر استدارة، ولكن بدون أطراف أذن قابلة للاستبدال.