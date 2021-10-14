شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع طقس نهاية الأسبوع.. أمطار خفيفة على 3 مناطق ورياح متوسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات” المناخية، أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى يوم السبت.

وأوضح “الحصيني” أنه متوقع أجواء حارة نسبيا على معظم المناطق نهاراً، ولطيفة فجراً، وتميل للبرودة خارج المدن فجراً، ورياح متقلبة من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع تساقط أمطار خفيفة على أقصى الشمالية ومرتفعات عسير وجازان اليوم الخميس.