تطبيق "تويتر" يحصل على ميزات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبار ميزات جديدة ستضاف إلى التطبيق ليصبح أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.



ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي بدأ "تويتر" باختبارها على إصدراته المخصصة للحواسب هي ميزة "تنظيف قائمة المتابعين"، إذ يمكن للمستخدم أن يختار أي حساب من قائمة متابعيه ويحذفه من القائمة دون الحاجة لأن يقوم بحظر هذا الحساب كما كان الأمر يجري سابقا.

ومع هذه الميزة لن يعرف صاحب الحساب المحذوف من قائمة المتابعين لدى مستخدم ما بأن الأخير لا يرغب بوجوده في قائمته، ما سيوفر خصوصية أكبر للمستخدمين وحرية التحكم في صفحاتهم وحساباتهم على "تويتر".

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يدخل المستخدم إلى قائمة "المتابعين"، ومن ثم اختيار الحساب الذي يريده، وعن طريق القائمة التي تحوي ثلاث نقاط عمودية الضغط على خيار "إزالة المتابع".

كما أشار بعض خبراء التقنية إلى أن "تويتر" يريد إضافة بعض الميزات الإضافية إلى خدمات Twitter Blue، إذ سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمة المدفوعة من تحميل فيديوهات أطول في منشوراتهم، كما ستصلهم الميزات الجديدة في التطبيق بشكل أسرع من المستخدمين العاديين، وسيتمكنون من قراءة المقالات في التطبيق دون ظهور الإعلانات، فضلا عن مجموعة من الميزات الإضافية الأخرى.