لهذا السبب.. تحذير من النظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر المركز الاتحادي للتغذية من إتباع نظام غذائي نباتي أثناء الرضاعة؛ نظرا لأنه يهدد الرضيع بسوء التغذية، ما يؤثر بالسلب على نمو الطفل.



وأوضح المركز الألماني أن اتباع الأم لنظام غذائي نباتي أثناء الرضاعة يعرض طفلها للإصابة بنقص فيتامين B12، الذي يتوفر في الأغذية ذات المصدر الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

وتترتب على نقص هذا الفيتامين عواقب وخيمة تتمثل في فقدان الوزن ومشاكل في المهارات الحركية؛ حيث يواجه الطفل صعوبة في الالتفاف والجلوس، بالإضافة إلى صعوبات التطور اللغوي.

ولتجنب هذه المخاطر، يوصي خبراء التغذية الأمهات المرضعات باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وليس أحادي الجانب، وذلك لإمداد جسم الرضيع بكل العناصر الغذائية اللازمة لنموه.