دوي إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وبث تلفزيون "الجديد" اللبناني صورا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "الجيش يلقي القبض على أحد القناصين الذي أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والجيش".

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة في بيروت في إطلاق نار قرب موقع تجمع فيه محتجون يتظاهرون ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

في حين نقلت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية عن مديرة طوارئ مستشفى الساحل مريم حسن قولها عقب التوترات في حي الطيونة "قتيل وثمانية جرحى وصلوا إلى المستشفى".

فيما قال موقع "لبنان 24" إن "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي الساعة 1 [بالتوقيت المحلي] من بعد ظهر اليوم".

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.