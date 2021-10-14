مصرف الإمارات المركزي: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بالعمى خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" المقام في "مركز دبي للمعارض" بإكسبو 2020 دبي، أمس "المصرف المركزي الإماراتي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود".

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ولفت محافظ المصرف المركزي الإماراتي إلى أنه تم تطوير خريطة طريق للعقود الخمس المقبلة تماشيا مع المبادئ العشرة لدولة الامارات، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشار إلى هذه الخريطة تقوم على ثلاث ركائز أساسية الأولى "تبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين"، والركيزة الثانية "اعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافها".

والركيزة الثالثة بحسب محافظ مصرف الإمارات المركزي تقوم على "تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات".