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العلامة الكاملة .. لمنتخبنا السعودي نجو القمة المعتادة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - * تتواصل انتصارات منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة بإذن الله عزوجل، نتاج العمل الجيد المتكامل، ظهور منتخبنا السعودي بتلك المستويات المقرونة بالنتائج الإيجابية، بمشيئة الله تعالى يكون ختامها مسك كالمعتاد .
*هيرفي ريناد : مدرب منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم مع بقية زملائه من الجهاز الفني يقدمون عملا متكاملا باستمرار، نتاج ذلك انتصارات متتالية وبالعلامة الكاملة هي الفيصل لأي نقاش يهدف لتقليل من العمل المميز .
* لاعبو منتخبنا السعودي كنتم في مستوى المسؤولية كما يجب وينبغي تماما، مازال لديكم المزيد والكثير من المفيد لمنتخبنا السعودي باستمرار بكل المباريات والاستحقاقات القادمة .
* الاتحاد السعودي لكرة القدم يقوم بدوره المناط بهم على أكمل وجه بالنسبة للمنتخب السعودي الأول، المنتظر منكم أكثر وأكبر بإذن الله عزوجل القادم الأجمل .
* وزارة هي الحاضنة لكل ما يتعلق بالرياضة من دعم سخي وتهيئة كل سبل النجاح والتفوق باستمرار، وفقكم الله تعالى ونفع بكم الوطن الغالي الأبي
*جماهير الوفية كانت في الموعد كالمعتاد حضورا ومساندة ومؤازرة ودعما مؤثرا، أنتم عنوان للوفاء والإخلاص والانتماء بكل ولاء بكل وقت وحين .
* رياضة ولله الحمد والشكر في أيد أمينة بإذن الله تعالى
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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