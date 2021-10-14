إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري شمال القدس

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- سبوتنيك. وكتبت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن "سيارة كان يستقلها (إرهابي) قامت بدهس أحد الجنود، ما أدى ذلك إلى إصابته بجروح طفيفة وتم على إثرها نقله إلى المستشفى".

© REUTERS / Clay Mclachlan

وأضافت الشرطة الإسرائيلية بأن "الجنود أطلقوا النار على السيارة، مما أدى إلى إيقاف السيارة وتحييد (الإرهابي) الذي بداخلها".

وقال شاهد عيان من سكان مخيم قلنديا لمراسل وكالة سبوتنيك، أن "قوات الاحتلال أطلقت النيران تجاه السيارة بكثافة، وقامت بإخراج الشاب الفلسطيني من السيارة، وألقت به على الأرض لعدة دقائق وهو ينزف قبل ان يتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، دون الكشف عن مصيره".

وأضاف شاهد العيان بأن "قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل بين مدينتي القدس ورام الله، ودفعت بالمزيد من التعزيزات الأمنية الى مكان الحادث".

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