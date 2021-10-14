شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. ضباب وسماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .