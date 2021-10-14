القبض على مواطنين تسببا بحادث مروري أدى لإصابة مواطن ووفاة زوجته

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته -رحمها الله- حيث اتضح أن الجاني كان يقود مركبته بسرعة عالية وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة.
وأضاف متحدثة شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
شرطة منطقة جازان : القبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى إلى إصابة مواطن ووفاة زوجته pic.twitter.com/PvjtjTAQ9F— الأمن العام (@security_gov) October 13, 2021
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