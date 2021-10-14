مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي على تدمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر عسكري في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "حوالي الساعة 23 من مساء الليلة الماضية نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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وتعرض أحد المواقع العسكرية السورية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، لعدوان صاروخي قرب منتصف الليلة قادم من منطقة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية.

وقال مصدر أمني رفع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف احد المواقع العسكرية بريف مدينة تدمر الجنوبي، شرق محافظة حمص.

وأكد المصدر ان مصدر الصواريخ المعادية هو منطقة التنف، مؤكدا نجاح قوات الدفاع الجوي السوري في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

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