العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 16.170 مستفيدًا خلال سبتمبر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 16.170 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 6.973 فردًا، وقسم الطوارئ 2.087 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 1.582 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 1.259 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 382 فردًا، وعيادة التحصين 95 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1.286 مستفيدًا، ولقسم علاج الإصابات 996 شخصًا، والإحالة الطبية 24 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.486 فردًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجري الفحص المخبري لـ 12.962 مريضًا، وراجع الصيدلية 11.490 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 4.787 شخصًا، فيما راجع قسم التنويم 14 مريضًا، وقسم تخطيط القلب 17 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 71 شخصًا، وقسم التوليد 83 مراجعًا.