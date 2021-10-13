شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي يكشف السبب الأول لوفاة الأطفال بالمملكة: خطأ قاتل من الأباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إحصائية مقتضبة تزامنًا مع “اليوم الوطني لسلامة الطرق”، تكشف السبب الأول في وفاة الأطفال بالمملكة وخاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عامًا.

وقال حساب الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الحوادث المرورية تعد السبب الأول لوفاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 14 عامًا.

وأضافت :” يمكننا تلافي معظمها باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال”.

وكان المرور السعودي، شدد على ضرورة عدم وضع الطفل في المقعد الأمامي للمركبة، ووضعه في المقعد المخصَّص له بالخلف حفاظًا على سلامته.

وأضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه: “إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص”.