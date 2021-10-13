شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب القات المخدر.. شرطة جازان تطيح بمواطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تسبب في حادث مروري على أحد الطرق، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته.
وكشفت شرطة جازان أن المواطن، كان يقود مركبته بسرعة جنونية، وبحوزته كميات من القات المخدر.
وقد تم إيقافه وأخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.
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