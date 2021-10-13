شكرا لقرائتكم خبر عن طعن مقيما بآلة حادة.. القبض على مواطن بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر.

وكان المواطن قد اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته، ومحاولة سلب هاتفه النقال.

وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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