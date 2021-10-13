الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون يوم الأربعاء إن الهند، أكبر مصنع للقاحات في العالم، استأنفت تصدير كميات محدودة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19.



وأضافوا أن الهند ستزيد الصادرات بشكل ملموس في الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة المخزونات المحلية منها وتطعيم أغلب سكانها.

وذكرت السفارة الهندية في طهران أن مليون جرعة من لقاح "كوفاكسين" الذي تنتجه شركة "بهارات بايوتيك" الهندية شحنت لإيران الأسبوع الماضي.

وأفاد مصدر حكومي بأنه تم إرسال لقاحات لنيبال، مضيفا أن الجهود منصبة على دول الجوار.

وأشار المصدر إلى أنه تم تصدير 4 ملايين جرعة حتى الآن، ويشكل ذلك كمية محدودة مقارنة بسياسة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتعلقة بدبلوماسية اللقاحات والتي أطلقتها هذا العام قبل أن تضرب البلاد موجة ثانية من التفشي أجبرتها على التوقف.