إعلام: وزير العدل السوداني يلتقي وفدا إسرائيليا في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الوفد ضم وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، ونائب وزير الخارجية عيدان رول، ورئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في الكنيست إميلي معطي.

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ونقل فريج عن عبد الباري قوله: "التعاون مع إسرائيل في مجالات التعليم والثقافة أكثر أهمية بالنسبة لنا من التعاون الاقتصادي.. يجب أن نتعرف على بعضنا البعض وأن نعزز الروابط الإنسانية بيننا."

وقال مصدر بالوفد إن عبد الباري أعرب عن حماس حقيقي لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين السودان وإسرائيل وأعرب عن تفاؤله بأن الأمور ستمضي قدما.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش رول وعبد الباري العمل معا في مجالات التعليم والتدريب التكنولوجي للسماح لسكان الدول التي وقعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل (اتفاقات أبراهام) بالتكيف مع التغيرات في سوق العمل وتعلم كيفية القيام بوظائف عالية التقنية عن بُعد.

وكان تقرير إسرائيلي متلفز، كشف مساء الأحد الماضي، عن ضغوط بدأت تمارسها الولايات المتحدة على السودان للتوقيع رسميا على اتفاق لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وقبل نحو عام، أعلنت الخرطوم عزمها توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفق التقرير.