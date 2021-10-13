شكرا لقرائتكم خبر عن السادسة عالمياً.. 23 طناً مشتريات مواطني المملكة من الذهب في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالمياً من حيث مشتريات مواطنيها للذهب بـ 23 طنا خلال العام 2020.
وجاءت في المرتبة الأولى الصين بحجم مشتريات يقدر بحوالي 414 طن من الذهب، تليها الهند بـ 316 طن، ثم الولايات المتحدة بـ 118 طن من الذهب.
وفي المركز الرابع روسيا بـ 30 طن من الذهب، ثم تركيا 26 طن من الذهب، وفي المرتبة السادسة السعودية بـ 23 طن من الذهب.
#انفوجرافيك | 23 طنا مشتريات السعوديين من المجوهرات خلال 2020 .. المركز السادس عالميا pic.twitter.com/q5s5mYS9vM— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 13, 2021
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