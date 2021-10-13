شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات طلب خدمة تغيير موقع العداد عبر تطبيق المياه الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم الأربعاء، خطوات طلب خدمة تغيير موقع العداد عبر تطبيق المياه الوطنية. وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات تقديم الطلب تتمثل فيما يلي: 1- من قائمة الخدمات اختيار كل الخدمات. 2- من قائمة خدمات العداد اختيار تغيير موقع العداد. 3- الضغط على إرسال الطلب.

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