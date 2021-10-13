شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة موقع اليمن العربي تتقدم بالتهنئة للدكتور مصطفي ثابت لحصول زوجتة على رسالة الدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـمـشـاعـر مليئـة بالفرحة والسرور تتقدم أسرة الخليج 365 بـأحــر الـتهانـي والـتـبـريـكــات للدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية بمناسبة حصول زوجتة الدكتورة نور الهدى صفوت عوض على رسالة الدكتوراه من جامعة عين شمس المصرية.



وجاءت رسالة الدكتوراة تحت عنوان أثر التغيرات المناخية على تحقيق الأهداف الإنمائية الزراعية في مصر دراسة مقارنة مع الصين.

وتتمني أسرة الخليج 365 دوام التوفيق والنجاح الدائم.