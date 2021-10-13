"أبل" تشن حربًا على مزودي البرامج وتحذر المستخدمين من عدم حمايتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذّرت شركة ”أبل“ الأمريكية في دراسة بحثية من 30 صفحة نُشرت، اليوم الأربعاء، تعرض المستخدمين لتطبيقات شديدة الخطورة، وأنها ستكون أقل قدرة على حمايتهم، في حال تم فتح متاجر تطبيقات أو برامج من مزودين آخرين غير شركاء لها أو لا تملكهم، عبر أجهزة أيفون.



ويعد متجر ”أبل ستور“ التابع للشركة بمثابة منجم ذهب لها، لكن المبادرات السياسية الرامية لفتح متاجر تطبيقات بديلة لا تخضع لسيطرة ”أبل“، وكذلك مع تصاعد الدعاوى القضائية ضد الشركة، فإن الأعمال المربحة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي تتعرض لضغوط متزايدة، بحسب مجلة ”دير شبيجل“ الألمانية.

وجددت ”أبل“، بالتوازي مع ذلك، تحذيراتها من تعدد القوانين المحلية والدولية الداعمة لمتاجر التطبيقات البديلة، وسط مخاوف متصاعدة لديها من خسارة مليارات الدولارات.