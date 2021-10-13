شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة مواطن.. ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة «أنواط ورتب عسكرية» مخالفة بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت اللجنة الأمنية بإمارة الرياض، من ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بمحافظة الدرعية.

وكان بلاغ قد تقدم به مواطن، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، حيث صُودِرَت المضبوطات واُتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة الذي أكد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.