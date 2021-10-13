«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية أنه تم تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا بالعبدية خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضاف التحالف أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (108) عنصر إرهابي. وأكد تحالف دعم الشرعية، على الالتزام بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل. كما نشر التحالف لقطات لعمليات فك الحصار عن العبدية بمحافظة مأرب اليمنية اليوم الأربعاء.

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