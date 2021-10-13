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عبدالله الفوزان يفسر سبب حالات الاحتفال بالطلاق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية ظاهرة غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية خاصة، وهي احتفال بعض النساء بوقوع الطلاق بينهن وبين أزواجهن وخاصة من جانب مشهورات السوشيال ميديا، وهو ما أثار استغراب الجميع باعتباره أمرًا غير مألوف وغير متناسق مع الظرف الذي يتوقع أن تكون فيه السيدة حال وقوع الطلاق.

من جانبه علق الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع، على هذا الأمر، مؤكدًا أن الإحتفال بالطلاق هو محاولة إستعاضة نفسية لحالة من خيبة الأمل.

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متحدثًا عن إقامة احتفالات بالطلاق، قائلًا :” يعبر عن محاولة للتحايل على حالة من الحزن العميق فيكون إظهار الفرح من باب الدفاع عن الذات أمام الآخرين”.

واختتم كلامه بالدعاء:” اللهم اجبر كل خاطر مكسور”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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