وزير خارجية قطر يستبعد تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات الوزير القطري خلال منتدى الأمن العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب موقع قناة "الجزيرة".

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قال الوزير إن هذه الاتفاقات لا تتلاءم مع قطر، مؤكدا أن بلاده لن تقدم على التطبيع طالما لا يوجد أي آفاق لإنهاء الاحتلال والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

ورأى أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية من أجل تحسين حياة الفلسطينيين لا تساهم إلا في حل جزء صغير من المشكلة.

يأتي هذا في الوقت الذي عبر فيه مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية عن أمل واشنطن في أن تساعد اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية (اتفاقات أبراهام) في إحراز تقدم على صعيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان قادة إسرائيل والإمارات والبحرين وقعوا اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2020.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب في الانتخابات.