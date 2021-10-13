وزير خارجية الإمارات: لا نريد تكرار تجربة إسرائيل مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي بمقر الخارجية الأمريكية، أن الإمارات لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن.

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ولفت إلى أن بلاده لن تقبل بوجود حزب الله جديد على حدود السعودية مع اليمن، وتكرار تجربة جنوب لبنان ووجود حزب الله على الحدود مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد تحدث عن علاقة بلاده بإسرائيل، ووعد بزيارته إلى إسرائيل قريبا، للقاء الأصدقاء والشركاء.

وأعربت الإمارات في وقت سابق أيضا عن دعمها للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الاستقرار في اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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