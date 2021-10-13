بوتين: الإرهابيون من العراق وسوريا ينتقلون إلى أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء أجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة: "يتم استقطاب مقاتلين من ذوي الخبرة من العراق وسوريا في العمليات العسكرية بشكل نشط، لذلك، من الممكن أن يحاول الإرهابيون زعزعة استقرار الوضع في الدول المجاورة، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة".

بوتين: يتوجب مراقبة الوضع على الحدود الأفغانية والاستعداد للرد، لذلك من الضروري رفع مستوى التعاون بين هيئات الاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة خاصة لتحييد التهديدات من أراضي أفغانستان.

وأضاف: "وكما جرت العادة، من الضروري أن تراقب الهيئات تطور الوضع عن كثب، وأي تحديات ومخاطر يجب تحليلها، وحساب كيف يمكن أن تؤثر على الأمن في منطقتنا المشتركة، وما هي العواقب السلبية التي يمكن أن تسببها على المجال السياسي والاقتصادي والإنساني الدولي، والرد عليها".