بلينكن: أمريكا لا تعتزم دعم أي جهود للتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد: "لا يمكن أن نسمح بإعادة بناء سوريا حتى تتغير تصرفات الأسد".

وتابع: "لا نشجع التطبيع مع الرئيس بشار الأسد".

وذكر بلينكن أن بلاده "تعزز من جهود التحالف ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في سوريا وكذلك التزامها في مساءلة نظام الأسد على أساس القانون الدولي لمحاسبته على الجرائم وتسليط عقوبات على نظامه واختراق وقف إطلاق النار بمختلف سوريا".

وقال: "نمضي قدما في محاولة تخفيض التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية ووقف كل المنظمات الارهابية".

وصرح بلينكن أنه "من المهم جدا أن نعرض الملف السوري على مجلس الأمن".