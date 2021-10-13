هل تستعد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة؟.. خبير مصري يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وكان موقع "الشرق" نقل عن مصدر بوزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد.

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر عباس شراقي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن سد النهضة الرئيسي عبارة عن كيان خرساني ويتم الصب مباشرة على جسم السد.

وأشار إلى أن المياه تفيض حتى الآن من أعلى الممر الأوسط بسد النهضة وهو ما سوف يستمر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على الأقل.

وبين شراقي أن الخطوة التالية ستكون إما تشغيل توربين أو اثنين من أجل إمرار المياه بدلا من أعلى الممر الأوسط.

وأوضح أنه "في حالة استمرار فشل التشغيل سوف يتم فتح بوابتي التصريف السفلى التي تم فتحهما في أبريل/ نيسان حتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، ثم تجفيف الممر، وإنهاء الأعمال الهندسية على جانبي السد حتى منسوب 595 على الأقل، وحينئذ يتم تجهيز الممر الأوسط وبدء الخرسانة غالبا في فبراير/ شباط القادم".

وبدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، نص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

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