وزيرة الصحة المصرية تكشف شروط الحكومة البريطانية لدخول المسافرين من مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

وقالت هالة زايد خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الشروط تضمنت تلقي جرعتين من لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو مودرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، حسبما نقل موقع مصراوي المحلي المصري.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الإجراءات شملت التشديد على معاملة الوافدين المصريين مثل المقيمين في المملكة المتحدة ممن تلقوا التطعيم بشكل كامل، بشرط عدم زيارة أي دولة من الدول الموجودة على القائمة الحمراء.

كما شملت أيضا الالتزام بإجراء اختبار "بي سي آر" خلال أو قبل اليوم الثاني للوصول عن طريق الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وعلى نفقتها.

وفيما يخص الوافدين من مصر ممن لا يحملون شهادات تلقي اللقاح، فسيكون عليهم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إجراء 3 اختبارات "بي سي آر".