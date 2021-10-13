إيمانويل يفرض قرارًا جديدًا على المصابين في النصر

الكويت - هبة التوبجي - ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. قد اعتمد قرارًا إداريًا جديدًا بشأن اللاعبين المصابين في الفريق النصراوي.

وحسبمًا أشارت المصادر الخاصة بـ “صحيفة الرياضية”، فقد ألزم المدرب اللاعب المصاب أو من يتعرض لوعكة صحية بالحضور إلى النادي. لمعاينته من قبل طبيب الفريق الخاص، على أن يحدد الأخير استحقاق اللاعب منحه راحة من عدمها.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تعثر حضور اللاعب إلى النادي، فإن كل ما عليه هو التواصل مع الجهاز الطبي. والذي بدوره سينسق مع اللاعب من أجل الكشف عليه في منزله، أو نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق اعتاد اللاعبين في الفريق النصراوي، على إبلاغ الجهازين الإداري والطبي في النادي عن الإصابة عبر الهاتف. وبالتالي يتم منحهم راحة من الحصة التدريبية.

وفي سياق آخر، يواصل العالمي بقيادة المدرب الجديد تدريباته الجماعية في مقر النادي. استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق الوحدة الإماراتي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الوحدة الإماراتي، يوم السبت المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض. وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوي أبطال آسيا.