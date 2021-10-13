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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» حول وجود ثغرات بمنتجات «مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني الإرشادى للأمن السيبراني، تحذيرات أمنية عالية الخطورة، لتحديثات Microsoft، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وتم تصنيفها وفقاً لحساسيتها.
وأصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ “هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد”.
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