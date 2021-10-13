شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يوقف «سناب شات» لدى بعض المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة بتعطل تطبيق سناب شات الشهير اليوم الأربعاء. وأوضح المستخدمون أن التطبيق يعاني من مشاكل في الاتصال والإرسال. ودشّن مستخدمو البرنامج وسماً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ لمعرفة سبب التوقف المفاجئ للتطبيق، فيما لم تعلن الشركة عن أسباب العطل حتى الآن.

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