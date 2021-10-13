شكرا لقرائتكم خبر عن «600 طن ديزل».. وزارة الطاقة تضبط موقعاً مخالفاً لنظام تجارة المنتجات البترولية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل بدون رخص نظامية.
وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرًّا للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وبينت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
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