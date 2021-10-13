شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح 6 خدمات يقدمها نظام «رصد» للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الخدمات التي يقدمها نظام «رصد» للمنشآت، مشيرة إلى أنّها تنعكس إيجابًا على تحسين أدائها. ونشر الحساب الرسمي للغذاء والدواء عبر «تويتر» انفوجراف يوضح الخدمات التي جاءت كالآتي: 1- تحسين إدارة المخزون. 2- تقليل الهدر ومقاومة التزوير. 3- دعم تقني لجميع الجهات عن طريق مركز الاتصالات. 4- تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب. 5 -الوصول لتقارير ملخص المخزن وتاريخ العمليات على علبة الدواء وإيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي. 6- منصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومرونة في إدارة الحسابات على البوابة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» توضح 6 خدمات يقدمها نظام «رصد» للمنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.