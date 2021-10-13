البروتوكولات الملكية تحرم كيت ميدلتون من المعكرونة والسيلفي

دبي - محمود عبدالرازق - ولطالما امتدح عشاق العائلة المالكة كيت ميدلتون لاتزانها وسلوكها الذي تكرسه للظهور كأميرة، حيث تجعل زوجة الأمير ويليام الحياة الملكية تبدو وكأنها نسمة عابرة، بأسلوبها البسيط وابتسامتها المثالية.

وتوجب على ميدلتون منذ زواجها من الأمير ويليام عام2011 تعلم بعض القواعد الغريبة بعض الشيء، حسيما ذكرت صحيفة الـ"ديربي تيليغراف".

حيث يحظر تناول المعكرونة وكبد الأوز وفقًا لطاهي القصر السابق دارين ماكجرادي، وتنص الإرشادات الملكية على أن الأسرة يجب أن تتجنب الأطعمة الخطرة في الأماكن العامة، ويحظر تناول المحار على كيت لأنه قد يسبب لها تسمماً غذائياً.

وقال ماكجرادي: "لا يسمح بتناول البطاطس أو الأرز أو المعكرونة على وجبة العشاء".

ويعتبر اللمس من قبل الغرباء من المحرمات الأساسية لكبار أعضاء العائلة المالكة، وهي قاعدة يعتقد أنها تعود إلى قرون مضت.

واستثنيت المصافحة من هذه القاعدة، ولكن بالطبع عندما تتخلص البشرية من وباء كورونا على أي حال.

ويتوجب على كيت ونظيراتها من أفراد العائلة المالكة ألا يخلدن للنوم قبل الملكة، وقال السكرتير الخاص السابق للملكة، السير ويليام هيسلتين، "لم يشعر أحد أنه من الصواب الذهاب إلى الفراش قبل الملكة".

وأضاف: "كانت الأمسيات الملكية الطويلة للأميرة ديانا مؤلمة، التي كانت تتعذر وتذهب إلى الفراش قبل الملكة، مما كان يعتبر تصرفا سيئا".

وصرح خبراء ملكيون أن صاحبة الجلالة الملكية قد تظهر رسالة مشفرة لمن يتحدث معها، ولا تستثنى من ذلك ميدلتون، حيث تقوم الملكة بنقل حقيبتها من يد لأخرى.

ويعد التقاط صور السيلفي أو حتى امتلاك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي على قائمة المحرمات، حيث لن تسفر أي عملية بحث عن حسابات العائلة الملكية إلا عن حسابات وهمية.