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أمير قطر وملك الأردن في أحد مطاعم الدوحة بعيدا عن الرسميات... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره بعض الإعلاميين في كلا البلدين، لحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة "مشيرب" في وسط مدينة الدوحة.

وكان أمير قطر قد كتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أنه سعيد بلقاء أخيه الملك عبدالله الثاني في الدوحة.

وأضاف أنه خلال زيارة ملك الأردن تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، هي أول زيارة له إلى قطر منذ عام 2014.

كما أنها أول زيارة لملك الأردن إلى قطر بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى عمّان منذ أكثر من عام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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