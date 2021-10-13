الجيش اللبناني يعلن سقوط طائرة تدريب مدنية

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت بيان قيادة الجيش على "تويتر" إلى أن الطائرة مدنية وتابعة لنادي الطيران اللبناني، وأنها سقطت في البحر قبالة حالات عند الساعة 10:40.

ولفت إلى أنه على الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثا عن مفقودين كانوا على متن الطائرة أثناء سقوطها.

​وفي بيان للدفاع المدني اللبناني، نشرته الوكالة الوطنية للصحافة، أكد على أنه فور انتشار نبأ سقوط طائرة تدريب قبالة شاطئ حالات - جبيل، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين كانا على متن الطائرة، بمعاونة "مؤازرة مغاوير البحر في الجيش وطوافتين تابعتين للقوات الجوية، بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار".

وأشار البيان إلى أن البحث يتركز "حاليا ضمن دائرة واسعة على مسافة كلم واحد من شاطئ بلدة حالات تتراوح الأعماق فيها بين 30 و35 مترا".

وأكد الدفاع المدني على أنه "تتناوب في البحث فرق من الغطاسين التابعين للدفاع المدني في ظروف دقيقة للغاية بسبب حركة الموج والرياح في تلك المنطقة".

وأشار البيان إلى أن المدير العام للدفاع المدني أعطى تعليماته إلى وحدات الدفاع المدني المعنية بالإنقاذ والإسعاف للحضور في منطقة العمليات بكامل طواقمها للتدخل الفوري عند الحاجة، حتى العثور على المفقودين.

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